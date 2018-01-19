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﻿運動叻仔

2018-01-19 列印
■早前，嘉欣大晒寶貝仔玩冰上曲棍球嘅英姿。
■Jayden學打golf，親力親為孭球桿。
■李嘉欣
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　　下月7歲嘅Jayden，自細學多種運動如打乒乓、游水、體操、冰上曲棍球、高爾夫球、攀石和滑雪等強身健體，病痛少啲，且比同年嘅小朋友特別高。
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