北韓去年核試，南北韓關係緊張，南北韓對話乎遙遙無期，直至近日出現逆轉，北韓領導人金正恩宣佈將派員參加冬奧，南北韓代表團初次會面，雙方關係開始緩和。而在這場「冬奧外交」中，北韓表示將派出樂團及啦啦隊參加平昌冬奧，引起各國聚焦冬奧會可否為兩韓關係進一步向好。一般人們更關心的，是北韓派出的美女歌手及啦啦隊成員會否再一次打動世界！ 北韓的「美女啦啦隊」過去被視為「形象大使」，此次前進平昌冬奧，被外界解讀為平壤方面發動的「魅力攻勢」，也讓世人有機會揭開北韓啦啦隊的神秘面紗。其實，北韓的女子樂團及啦啦隊早有盛名。北韓啦啦隊首次在國際賽事亮相時是在二○○二年的釜山亞運，而到目前為止，北韓...

2018-01-19