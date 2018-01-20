﻿今晚開個唱 ﻿酒井﻿﻿抵港收花笑不停﻿

46歲的日本女星酒井法子昨午笑容滿面，在保鏢陪同下抵港，為今晚假香港浸會大學舉行的演唱會做準備。其後，又見黑超吳尊抱大女NeiNei出機場，同樣與記者有傾有講。



酒井法子相隔十多年後再來港舉行演唱會，她昨午飛抵香港，由數名西裝保鏢陪同步出機場閘口，獲約30人簇擁包圍。



手拿花束現身的酒井見到傳媒即揮手並停步鞠躬，有接機人員上前送花給她。記者拍照後向酒井問起小室哲哉退出演藝界一事，她無回答行往停車場，粉絲沿途和酒井傾談，她表現友善，不停露出燦爛笑容！



之後，吳尊抱著7歲女兒NeiNei現身機場，同行有兩位助手，他解釋女兒怕太多相機所以要抱抱，並透露留港數天後要去拍《爸爸去哪兒》，吳尊亦有問現場記者，最近的天氣冷不冷。



