﻿自爆低潮時險分手 ﻿林奕匡﻿﻿被太太讚﻿﻿值長線投資﻿

林奕匡（Phil）上周六（13日）舉行首個「草原音樂分享會」宣傳新碟《My Taste Of Life》，太太李靄璣（Rikko）亦有撐場，更充當攝影師幫老公影靚相。Phil早前接受本報訪問，自爆太太曾為他放棄幕前工作，婚後想讓太太實現工作夢想，故暫未有生B計劃。這天Rikko談到為老公犧牲，她自爆原來兩人曾差點分手，現在看見老公走出低谷，覺得一切也值得，更笑言：「讚我有眼光，佢係值得長線投資！」 採訪：杜淑霞、何智翹



這天 Rikko跟好姊妹鄧佩儀和野人一同到場，林奕匡在台上唱歌，她就在台下不停影，邀請她訪問，她劈頭話：「唔會做好耐嘛？我想睇佢演出。」果然抵錫。談到幾年前Phil事業低潮期，當時兩口子曾擔心要齊返加拿大發展， Rikko毅然放棄主持工作轉做文職，希望儲更多工作經驗，不過她並不覺得是大犧牲，「嗰時喺TVB主持體育同財經節目，仲可以做出面啲MC，自己真係好享受，但係我唔會諗放棄係咪犧牲，反而會諗呢個男人我係咪真係咁愛佢，就算佢最終做唔到歌手，我係咪覺得值得。」



望與老公同台合作



原來為了這決定，Rikko跟Phil有過拗撬，她還試過出走，「我哋由加拿大返嚟就一齊生活，住喺我婆婆度，大家都冇乜空間，我同佢講我要行開幾日搵啲空間，佢唔知我去咗首爾，第一日佢Email我寫咗幾句嘢，仲有Adele嘅《Don't You Remember》歌詞，大意係講『我願意畀你離開畀空間你，但我係希望你會返嚟』，我睇完喊到收唔到聲，第二日即飛返嚟，證明我真係好愛呢個男人。」今日睇見Phil事業漸入佳境，Rikko也覺得好感動，還笑着話：「要讚我自己有眼光，佢係值得長線投資，佢真係我嘅驕傲。」問到她「投資得利」想有何回報，「佢一年抽時間同我去一、二次旅行已經好足夠，同埋好希望我哋可以同台，我做主持佢表演，或者將來fans聚會可以試吓。」至於幕前工作安排，她暫時會以活動主持工作為主。



