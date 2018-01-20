香香透露前晚剛由加拿大返港，和老公強強回鄉探親兩星期，因二人不是長子和長女，家人沒催二人生B，所以隨緣，在沒壓力和舒服情況下再計劃，她讚老公夠體諒是接近一百分。唐文龍和陳敏之在劇中感情線引起熱話，敏之直言因角色而工作大增，她笑言希望下次再跟文龍合作，到時做打女。
香香讚老公體貼 無生仔壓力
香香透露前晚剛由加拿大返港，和老公強強回鄉探親兩星期，因二人不是長子和長女，家人沒催二人生B，所以隨緣，在沒壓力和舒服情況下再計劃，她讚老公夠體諒是接近一百分。唐文龍和陳敏之在劇中感情線引起熱話，敏之直言因角色而工作大增，她笑言希望下次再跟文龍合作，到時做打女。
今年賞櫻旺 復活節前旅團紛爆滿
一年一度日本櫻花季節又再來臨，當地多個氣象團體近日紛紛推算開花期，不少港人已制定外遊計劃，帶旺賞櫻團。有旅行社表示，最受歡迎的賞櫻團仍屬京都、大阪等城市，惟近年不少市民為賞「頭啖櫻」，二月開花的伊豆河...
2018-01-20
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實現首次 「全商業發射」 長征11號火箭成功升空
甘肅酒泉衛星發射中心周五（十九日）中午，成功發射搭載六顆衛星的長征十一號固體運載火箭，將吉林一號視頻零七星、零八星和四顆小衛星，精確送入預定軌道。這亦是長征十一號火箭繼早前連續發射「一箭四星」、「一箭五星」成功後，再一次突破多星發射，達至「一箭六星」，同時這也是其首次「全商業發射」。 據悉，今次長征十一號搭載的六顆衛星包括：吉林一號視頻零七星、零八星，湘江新區號衛星、全圖通一號衛星，淮安號衛星和一顆加拿大小衛星，是中國首次為國際用戶供發射服務。 航天科技集團一院長征十一號火箭總指揮楊毅強說，長征十一號火箭發射的六顆衛星涉及四家用戶和多種用途，發射用戶多且發射服務樣式複雜。任...
2018-01-20
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美新法準確度達七成 驗血可測八種常見癌症
癌症愈早發現，治瘉的機會便愈高。美國約翰霍普金斯大學的科學家研究出一種簡單的驗血程序，可以在很早期偵測到八種常見的癌症，包括肝癌、胃癌、卵巢癌、胰臟癌、肺癌、直腸癌，乳癌和食道癌，準確度達七成。 科學家希望將來有一天，利用這種方法替人檢查，在病癥出現之前便偵察得到，好讓病人及時治療。不過，也有科學家保持審慎態度，指發展這種技術成為有用的醫療工具，還有漫長的路要走。這種測試技術取名為「Cancerseek」，主要是檢驗一個人的血液中是否有癌症出現的跡象。當人體內長出腫瘤的早期，突變的DNA會聯同特有的蛋白質進入血液。如果在這段時間察覺到有癌變跡象，便可以及時治療，防止癌細胞生...
2018-01-20
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津匯折實入場價399.9萬
近年馬頭角一帶先後有多個單幢新盤推出，當中由其士國際、寶聲集團及市建局合作發展的津匯，昨日（19日）公佈首批51伙價單，計及最高5%折扣後，入場費399.9萬元，折實平均呎價19,151元，料最快本月...
2018-01-20
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連續五周上揚 港股收32254點再創新高
美股三大指數周四下跌，港股表現反覆，曾一度跌穿32000點，惟低位見支持，報32254點，升0.41%，再創歷史新高，成交額則縮至約1600億元。總結全周，恆指累升2.7%或842點，已為連續第五周上升。國指全周累升5.7%或711點，連升六周，並創2016年7月中以來最大升幅。 第一上海首席策略師葉尚志表示，大市近期升勢較急，技術上需要整固，預計下周仍將以整固為主，以待進一步上揚，短期支持位為31600點。目前恒指估值僅為13至14倍，屬於較便宜水平，中長線仍看升，正考慮上調原先今年目標價33000至34000點。環球經濟仍處於復甦趨勢，內地經濟增長也處於平穩水平，惟需要...
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山神入魔在即 邊緣人爭輝
智利翼鋒阿歷斯山齊士加盟曼聯在即，勢必趨化紅魔前鋒線競爭，首當其衝便是與「山神」同位置的安東尼馬迪爾和桑馬達，兩人在今晚英超作客般尼必使出渾身解數，證明自己價值，客勝放心去馬。 （now621台、LeSports HK App今晚11:00直播） 據報山齊士的家人和朋友周四已搶先一步飛抵曼徹斯特，為轉會記者會做好準備。而被傳一換一交易到兵工廠的紅魔中場米希達利恩，同日在操練時與隊友合照告別，看來交易接近成事。 山齊士加盟紅魔後，在領隊摩連奴的「四二三一」陣式下勢必擔任左翼或右翼，與安東尼馬迪爾和桑馬達爭位。不過馬迪爾在上輪英超射入世界波，本季聯賽累積八球四助攻，他矢...
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時尚飾品 三折開催
臨近農歷新年，各時尚品牌已展開減價行動，Zoey今次特別精選了Accessorize及Pedder Red兩大潮牌的抵買貨品予各位姊妹，當中不約而同低至三折發售，難怪掃貨掃得特別興奮！ 手袋配飾 抵價...
2018-01-20
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大熱視帝唔錫身 王浩信拍撞車戲 險傷頸
明晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮》肯定是近日熱話，不少藝員都親自出動，甚至好似唐詩詠咁有舊愛（疑似做番現任）洪永城幫手拉票。憑《踩過界》「盲俠文申俠」大受歡迎的王浩信，早前已奪《星和無線電視大獎－最佳男主...
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喁喁語——無懼劇本荒 謝曉瑩兩粵劇作品受歡迎
謝曉瑩與夫婿高潤鴻創立「金靈霄」，之後，在粵劇出現劇本荒的今天，親自編演了兩部全新作品，一部是《宋徽宗‧李師師‧周邦彥》；另一部是《風塵三俠》。兩部劇的文武生均為龍貫天，另一重要男角則是阮兆輝。 兩劇...
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馬場浮世繪——崇山寶今午澳洲復出
前香港馬「崇山寶 」退役後運往澳洲，本想在當地享受退休生活，但後來幕後改變主意，希望多跑幾場才退役，於是便交由練馬師艾馬殊及翟世民訓練，自從去年十二月起，「崇山寶 」至今四次試閘全數勝出後，將於今午在費明頓馬場復出，角逐一千米表列賽肯辛頓錦標，並由薛凱華策騎，目前牠更被捧成四倍半大熱門。 馬場浮世繪
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