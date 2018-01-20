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﻿香香讚老公體貼 無生仔壓力

2018-01-20 列印
■香香透露會在無壓力和舒服下，再計劃生仔。
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　　《溏心風暴3》昨晚大結局，李司棋、夏雨、米雪、關菊英、王浩信、岑麗香及陳敏之等多位演員齊出席商場直播活動。

　　香香透露前晚剛由加拿大返港，和老公強強回鄉探親兩星期，因二人不是長子和長女，家人沒催二人生B，所以隨緣，在沒壓力和舒服情況下再計劃，她讚老公夠體諒是接近一百分。唐文龍和陳敏之在劇中感情線引起熱話，敏之直言因角色而工作大增，她笑言希望下次再跟文龍合作，到時做打女。

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