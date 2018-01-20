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﻿曾志偉入稟控告韓穎華誹謗

2018-01-20 列印
■曾志偉日前開記者會嚴斥不實傳言。資料圖片
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　　曾志偉繼日前舉行記者會控訴網上不實傳言及報道後，昨在港入稟高等法院控告人稱「韓姨」的內地模特兒導師韓穎華誹謗，指對方於1月11日在微博發佈一段文字內容涉及「性侵」、「曾志偉」等，有關文字在港及各地廣泛流傳和閱讀，導致他聲譽嚴重受損，深受困擾和尷尬，現要求法庭頒禁制令，禁止對方再發佈、轉載相關言論，並要求「韓姨」就誹謗言論道歉和賠償。

  入稟狀並沒有「韓姨」的地址，只寫上「中國上海」，以及她的微博網址。

案件編號：高院民事149/2018

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