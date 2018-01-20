﻿大熱視帝唔錫身 王浩信拍撞車戲 險傷頸

明晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮》肯定是近日熱話，不少藝員都親自出動，甚至好似唐詩詠咁有舊愛（疑似做番現任）洪永城幫手拉票。憑《踩過界》「盲俠文申俠」大受歡迎的王浩信，早前已奪《星和無線電視大獎－最佳男主角》首封新加坡視帝，因而成為明晚頒獎禮頂頭大熱。不過，向來拍劇搏命的浩信，無話成為準視帝就放慢手腳，日前為新劇《兄弟》開工，拍撞車戲屈在爛車內粒幾鐘，不但搞到頸都緊膊又痛，仲差啲畀地上玻璃碎「𠝹」花靚仔樣，事後浩信仲話唔覺辛苦。不過他就直認想攞視帝，已準備緊謝詞的他，仲透過本報公開拉票。咁賣命嘅演員，確實應該畀多啲正面鼓勵，投票支持是常識吧！



05年以歌手身份入行，08年正式拍劇的浩信，唔單止有個靚仔外殼，演技仲愈來愈好，近年演角色亦好受歡迎，好似16年《EU超時任務》的「渠頭」。最難得是他次次都瞓晒身演，16年拍《致命復活》時，親身上陣拍撞車戲，仲搞到頭、臉及手受傷，需要入院縫針，兼且仲有小小失憶，都咪話唔落力㗎！



屈到頸緊又膊痛



呢日為《兄弟》在西頁仁義路開工，浩信同樣瞓身，劇中他表面是個KOL，實則透過虛疑世界對付惡勢力，所以他不但要靠真人去打壞人，仲要成日戴住個VR去戰鬥。呢場戲就係講佢邊戴住VR喺虛疑世界畀人追殺，現實同助手江嘉敏坐住架車一樣畀人追緊，最後仲畀對方架車撞到翻車。



雖然撞車一刻用假人代勞，但係浩信和江嘉敏一樣要埋位拍畀人撞完車嘅車內情況，屈住喺架車度拍真係幾辛苦，兼且浩信仲要扮喺虛擬世界畀殺手追擊搞到透唔到氣，又要避開地上啲玻璃碎，結果拍完呢場戲，浩信走番出架爛車，條頸都梗埋，要不停按摩。



事後聯絡浩信，他認為場戲不算辛苦，「監製林志華都好錫住我哋，撞車都唔使親身上陣，只係補車內嘅戲啫！今次『張非凡』個角色，算係個『怪傑』，佢會用現實加埋虛擬兩方面一齊對敵，繼『盲俠』（《踩過界》）後應該畀到大家驚喜。」問到近日候選演員都出力拉票，浩信坦言：「男人老狗親身做真係有啲尷尬，所以我只係網上貼文。（有冇信心？）咁信心一定要有，講真都好想攞，攞咗『星和』信心係大咗，o依家都準備定謝詞，費時真係要用唔知講咩好，太太同囡囡屋企人一定要公開多謝，仲有咁多年嚟支持過我嘅人。」叫浩信借這次機會拉票，佢就尷尷尬尬咁話：「今年我好開心遇到幾個好角色，有好多感動位，如果觀眾朋友都有觸動嘅，就喺網上投票支持我，作為我有血有汗嘅演繹嘅小小鼓勵，多謝大家！」



浩信昨晚亦趁出席《溏心風暴3》活動時，公開為爭取視帝寶座拉票，他坦言預備兼背誦多次謝詞，有幸上台亦不會像之前般講漏要多謝的人。



採訪：李維隆 撰文：杜淑霞