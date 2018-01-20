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﻿拍劇瞓慣身

2018-01-20 列印
《EU超時任務》
《致命復活》
《法外風雲》
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其實講瞓身賣命演出，浩信確實是常客。大家最深刻應該有《名媛望族》和《法外風雲》連續兩劇被劉松仁和謝雪心狂摑。仲有《致命復活》除了撞車戲受傷外，一場車衝落海的戲份，他亦親自落水閉住氣拍。之後《EU超時任務》着住底橫兼孭住雪妮在街上狂跑。
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