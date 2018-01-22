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﻿喬妹偷閒巴黎逛街 宋仲基睇騷被Fans圍

2018-01-22 列印
■喬妹就偷空到巴黎街頭逛街。
■宋仲基昨日出席巴黎時裝騷，入場前被Fans包圍。
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　　韓國男神宋仲基和太太宋慧喬日前被拍到已飛抵巴黎，出席昨日的Dior Homme 2018冬季系列巴黎時裝騷，以及明日的高訂騷，宋慧喬一向是品牌Fans，她的婚紗都是出自該品牌。宋仲基穿上灰黑刺繡大衣，高挑身形表露無遺，步入會場前他已被Fans包圍，宋仲基更親民為他們簽名；他獲安排與品牌設計總監Kris Van Assche合照，又坐在影星阿倫狄龍兒子Alain-Fabien Delon旁邊。

　　至於喬妹就在網上大晒品牌送給她的鮮花，又趁老公工作，偷閒到巴黎逛街，更上載自己的街頭照，認真悠閒。

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