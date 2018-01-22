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﻿拍戲拍出兄弟情 ﻿張建聲﻿﻿靠郭偉亮醫好情緒病﻿

2018-01-22 列印
■郭偉亮、徐浩昌及張建聲行埋就笑聲不絕，難怪張建聲不藥而瘉。
■張建聲同余香凝有蜻蜓點水式愛情線，他笑說：「我夠㗎嘞，我嚟工作，唔使益我！」
■肥腸要幫女神陳婉衡做人工呼吸。
■黃文慧、余香凝、陳婉衡及伍詠薇成為肉參，搞笑連場。
■去年張建聲憑網劇《反黑》中「招積」一角奪得人氣獎，問到可希望人氣而帶旺票房？他謙稱：「我係演員唔係明星，拜託大家支持純本土製作，當入場笑吓過新一年。」
■徐浩昌、郭偉亮及張建聲戲裏戲外都成為好兄弟，成日講有味笑話，仲會拍住上拍續集。
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　　張建聲、郭偉亮（Eric Kwok）及徐浩昌（肥腸）在新片《三個綁匪七條心》首度合作就對晒「咀形」，戲裏戲外都擦出唔少火花，「爆肚」搞笑。拍完《反黑》要睇精神科醫生的張建聲形容今次拍戲好輕鬆，同兄弟吹吹水，搞吓笑就一日，完全可釋出《反黑》壓力，他笑說：「冇良藥比呢兩兄弟重要，佢哋係心理醫生搞番掂我，唔使再睇心理醫生啦！」

　　在電影《3個綁匪7條心》中張建聲演科技研究生，由於被奸人所害導致欠債迫住要做綁匪，因為心地善良搞到一鑊泡，最後同肉參合力對付大佬，過程中又衍生感情及親情線，好搞笑。郭偉亮笑說：「三個無聊人坐埋一齊講嘅嘢全部係冇營養嘅廢話，戲裏戲外都係好兄弟，大家好似癲咗咁，拍出嚟好搞笑，效果滿意。戲中我搞搞震，現實生活中張建聲係搞屎棍，肥昌常做下靶冇咗自己。」

　　原來怕醜仔肥腸本身好驚女仔，戲中卻安排跟「戰鬥格」陳婉衡做情侶，仲有場做人工呼吸戲，陳婉衡又跟他大玩cosplay，肥腸形容好有流鼻血feel，語畢，張建聲抵死地追問：「係咪拍完充晒血呀？」肥腸笑說：「有呀，對眼同條頸都硬晒。」郭偉亮自爆有場戲由一位長滿胸毛嘅印度男，赤裸上身搽油搽到令立立胸壓他，再投入地替他做body massage，疑似係「基民」的印度男做完反應好大，Eric被「抽水」好無奈：「咁點啫，我都未嗌！嗰個感覺我o依家都記得，呢世都唔會忘記，唔會有第2次，一世人一次就夠，事後我同葉佩雯講番，佢笑住反問：『夠唔夠我多毛呀？』吹脹！」

髮型：y_ng@La Mod 化妝：Yvonne@Yvonne.A

服裝:Creamsodacc & Limited(張建聲) 髮型：Adrian Tong

化妝：Kinny Lee(郭偉亮) 化妝：Alfred@seven sense(徐浩昌) 場地：teelocker

採訪：方騫平

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