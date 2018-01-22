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﻿阿嬌37歲生日 好姊妹送祝福

2018-01-22 列印
■何超蓮（中）、阿Sa齊賀阿嬌37歲生辰。
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　　昨日是鍾欣潼（阿嬌）的37歲生日，雖然她跟「醫界王陽明」賴弘國愛得甜蜜，但由於連日都有工作在身，20日更在澳門舉行「Twins LOL世界巡演」第19場演唱會，故生日便跟好姊妹阿Sa一起度過，於演唱會綵排期間，工作人員兩次為阿嬌送上蛋糕慶生，開騷時阿Sa又建議觀眾送上生日歌，令阿嬌尷尬又感動。

　　阿Sa昨日凌晨在網上貼出與阿嬌的合照，還留言送祝福：「祝妳身體健康、事事順利，從18號開始陪妳切蛋糕到正日生日。」同行的何超蓮亦有分享短片祝壽星女生日快樂！至於容祖兒亦留言說：「my公主Happy birthday！祝妳永遠最幸福最快樂。」但就未見男友賴弘國蹤影。

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