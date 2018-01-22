  • 2018年1月22日 星期一
  • 17º
  • 88%
熱門： 鄭若驊唐詩詠王浩信浸大渣馬

日報新聞 > 娛樂

﻿曉明拖Baby 合唱晒恩愛

2018-01-22 列印
■曉明與老婆Baby合唱，甜到漏！
Previous Next

　　黃曉明與Angelababy可謂行程緊密，日前剛出席完內地網媒活動後，前晚就一起錄影春節特備節目《百花迎春》，兩公婆手拖手上台獻唱一曲《來日方長》，攞正牌大晒恩愛甜蜜。

  同場亦有另一對范冰冰及李晨恩愛亮相，穿上碎花長裙的范爺十分吸睛，而她在獻上鮮花給老藝術家于藍老師時，更尊敬地蹲在地上緊緊握住前輩的手，相當窩心。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd