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﻿啟剛夫妻偕子「家庭跑」阿徐盼與女挑戰全馬

2018-01-22 列印
■徐濠縈順利完成全馬賽事。
■啟剛和晶晶帶同中曦參賽。
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　　「渣打香港馬拉松2018」昨日舉行，徐濠縈（阿徐）、林奕匡、湯怡、鄧佩儀等多位藝人均參加不同賽事。

　　阿徐以4小時16分鐘完成全馬賽，她笑言不是自己的最好成績，因今年想輕鬆跑，沿途也有和粉絲傾談、影相，感覺非常開心。她又透露想與女兒康堤一起跑，而她出門口，女兒也有送抱支持；老公陳奕迅（Eason）則在高雄，但就算在港都不會一起跑，因大家的代言公司不同。林奕匡則以1小時4分鐘完成10公里賽事，但暫時未考慮挑戰半馬，認為要在55分鐘內完成10公里才可以升級。

　　另外，霍啟剛和郭晶晶則與長子中曦參加「家庭跑」賽事，啟剛賽後表示，中曦似晶晶般好勝，不會半途而廢亦屬好事。

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