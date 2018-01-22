﻿馬明贏獎當眾冧心穎 王浩信《踩過界》首稱帝 唐詩詠《不懂撒嬌的女人》處女封后

無線《萬千星輝頒獎典禮2017》昨晚在無線將軍澳電視城舉行，入行13年的唐詩詠終憑《不懂撒嬌的女人》首度榮封視后；王浩信就成功撼贏勁敵馬國明，憑《踩過界》首奪視帝。馬明與蔡思貝就獲頒最受歡迎電視男、女角色獎。



《萬千星輝頒獎典禮2017》昨晚圓滿落幕，唐詩詠憑《不懂撒嬌的女人》勇奪最佳女主角獎，她在台上灑淚多謝已離世的媽媽，又多謝教她、鼓勵她的好友田蕊妮。



詩詠受訪時坦言忘了多謝很多人，包括爸爸、洪永城及經理人，又為洪永城的投票而感動，問到是否和對方復合？她稱是兩回事，現階段只會隨緣；她隨後接受無線專訪時，被問到有位朋友(暗示是洪永城)公開撐她是心中的視后，詩詠聽後對鏡頭說：「多謝你。」



馬明自揭捱鬧多年



王浩信憑於《踩過界》中飾演「盲俠」成功擊敗網民熱捧的馬國明，奪得最佳男主角殊榮，他在台上激動落淚，先多謝兒童節目《閃電傳真機》給他美好童年，又感激TVB8頻道在他銀行戶口跌到雙位數時找他做主持令他爆騷，尤其多謝父母在13年來讓他任性從沒拿過1元回家，最後多謝太太陳自瑤照顧好女兒。



馬明昨晚憑《降魔的》「馬季」一角獲最受歡迎電視男角色獎，他在台上自爆一直不聽話被高層罵足17年；其後更公然走到緋聞女友黃心穎面前與她握手，甜蜜關係盡在不言中！



馬明被問到有否因未能封帝感失望？他表示很難講，入圍者都有機會，最估不到的是得到主持獎。對於心穎貌似替他不值？馬明就認為各人都有心水，今年未得就下年，亦不用安慰心穎。



朱晨麗奪獎攬何廣沛



蔡思貝憑《踩過界》獲最受歡迎電視女角色獎，她在台上稱一直受盡劣評，令她不喜歡自己，幸獲這個醜女角色。最佳劇集就由台慶劇《誇世代》贏得，《降魔的》則獲新增設的全球網民最喜愛劇集獎。



最佳女配角由性感上陣的朱晨麗奪得，更獲緋聞男友何廣沛頒獎兼送抱，台下即起哄叫他送吻！朱晨麗強調和對方是朋友。陳山聰昨晚獲男配獎；楊明獲多次提名飛躍進步男藝員後，終奪得該獎；飛躍進步女藝員則由麥美恩奪得。