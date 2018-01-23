﻿25歲開竅唔再做「廢青」 ﻿黎曉陽﻿﻿望跟猛料前輩合作﻿

25歲的黎曉陽（Michael） 由街頭音樂人殺入樂壇，簽約東亞唱片成旗下歌手，並推出全新EP《SOME THINGS I KEEP TO MYSELF /SOME THINGS I SHARE》。Michael未搵到人生方向前，係別人眼中的「廢青」，曾經過一段迷失時期，不知道自己在做甚麼及想做甚麼，晚晚流連機舖同阿叔「吹水」。時至今日才真正開竅，他更想跟前輩夏紹聲及盧冠廷交流及分享寶貴人生。 採訪：方騫平



髮型：Nasaki Chu @ ST Private I 化妝：Chi chi Li 場地：Waalah Cafe @CWB



黎曉陽背景都幾有趣，不愛讀書的他自小熱愛音樂，16歲中學畢業後開始在街頭玩音樂，後來被音樂創作人馮穎琪、謝國維發掘先後推出過Single《天行者》及《上上下下左右左右BA Start》。同時，亦曾透過眾籌開了第一個音樂會，當時王菲囡囡竇靖童與黃子華都有份支持。新唱片收錄5首歌，回顧2017年心路歷程的轉變：「隨住去年人生有意義咗，新唱片成長咗啲，識得睇內在嘅自己，原來人生路向唔係只係事業同結婚，透過睇書、打坐、游水同行山靜靜思考，好多答案就喺身邊！生同死中間就係人生學習過程，而我就係一個唔怕死嘅『老嘢』，就算只得25歲對人生都有好多深切體會。」



散發正能量



Michael愈講愈興奮，仲話o依家嘅人生好充實，亦好Enjoy生命。「《I Will Be Alright》係唱出25歲嘅心聲。至於《怕》係情歌；《自由泳》係表達自由奔放一面，所以加入非洲鼓伴奏，我仲搵埋許懷谷做MV導演。」Michael好希望可以跟夏紹聲及盧冠廷合作，前者分享外星人有趣故事；後者推動環保素食，好正氣，當然能夠跟「歌神」許冠傑合作更求之不得：「我好鍾意佢啲歌，睇佢演唱會好開心，氣氛好共融，好有舊獅子山精神。」



