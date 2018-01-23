﻿疑受抑鬱困擾 ﻿河智苑胞弟﻿﻿突離世﻿

韓國女星河智苑的演員胞弟田汰遂，前晚突傳離世消息，享年33歲；其經理人隨後發聲明承認其死訊，但堅決不公開他的死因，惟有指他生前長期受抑鬱症困擾，懷疑與死因有關。河智苑大受打擊，立即停工為胞弟打理身後事。本報記者 圖：網上圖片



曾參演《秘密花園》、《奇皇后》等大熱韓劇的女星河智苑，其33歲胞弟田汰遂（又名全泰秀），前晚突傳出死訊，其經理人後來證實死訊，但直至本版截稿前，田汰遂的經理人及家屬均沒公開其死因。但韓國傅媒都稱他長期患抑鬱症，其死因疑與抑鬱有關。



田汰遂出道以來星途麻麻，，據指多年來備受抑鬱症困擾，其經理人稱他一直有接受治療，近來已有好轉跡象，亦打算重返演藝圈，可惜前晚卻傳出離世消息。田汰遂去世之後，其胞姊河智苑大受打擊，並即停止所有工作，原定昨日出席電影《追捕》的座談會亦取消，並與家人為田汰遂設靈。



