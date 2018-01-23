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﻿加利法蘭絲再稱帝封后

2018-01-23 列印
■加利奧文被視為問鼎奧斯卡影帝大熱門。
■金球影后法蘭絲再奪影后獎。
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　　《第24屆美國演員工會頒獎禮》（SAG Awards）昨日在洛杉磯舉行，金球影帝加利奧文憑《黑暗對峙》再度稱帝，他領獎致辭時眼濕濕甚激動；法蘭絲麥杜文則憑《廣告牌殺人事件》再度奪得影后獎，該片亦贏得最佳整體演出及為森洛威爾帶來男配角獎，成為今屆的大贏家。加利和法蘭絲亦被看好，大有機會問鼎奧斯卡帝后！圖：美聯社

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