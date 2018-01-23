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﻿馬雲表揚教師 成龍拉大隊撐場

2018-01-23 列印
■成龍和梁家輝齊撐馬雲。
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　　馬雲公益基金會主辦第三屆「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」前晚在內地三亞舉行，多位巨星包括：成龍、李連杰、梁家輝、孫儷、高曉松、胡海泉、侯佩岑、鍾鎮濤等拉大隊出席，一同支持慈善公益。

　　當晚表彰來自全國多地的獲獎教師為教育事業作出貢獻，大會並繼續向社會各界發起公益號召，呼籲大家關注貧困山區教育問題。為此，馬雲在中午舉行的「企業家午餐會」上闡述了他關於教育脫貧的重要計劃，推動村校並發展寄宿制學校，計畫意在解決師資不易抵達山區，學生上學路程精力耗損等實際問題。

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