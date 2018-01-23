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﻿與閨蜜遊越南 薛凱琪夜店醉爆

2018-01-23 列印
■薛凱琪（右）在片中和閨蜜勇闖夜店！
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　　來到續集的電影《閨蜜2之單挑越南黑幫》，承接第一集劇情，一眾閨蜜經過多次感情創傷，「希汶」（陳意涵）4年後終於率先跑出，宣佈要結婚，開心Share即時急Call薛凱琪與張鈞甯公佈喜訊，再組成「醉爆閨蜜團」出發到越南享受婚前最後一個單身旅程。為了讓陳意涵玩得盡興，薛凱琪與張鈞甯炮製節目既好玩又刺激，但更多時間出現意料之外的狀況，例如：三人在當地光顧夜店，與大批舞男瘋狂玩樂之後，陳意涵「貓咗」被抬走。經過「醉爆」瘋狂夜，薛凱琪、陳意涵及張鈞甯一覺醒來，發現自己赤裸躺在沙灘，只剩一塊芭蕉葉遮住身體重要部位！

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