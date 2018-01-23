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﻿《女兒國》演孫悟空城城被讚更似馬騮

2018-01-23 列印
■城城（右二）再度演孫悟空，與唐僧等取西經。
■梁詠琪的國師Look甚有霸氣！
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　　郭富城、羅仲謙、梁詠琪等早前合演賀歲新片《西遊記女兒國》，該片導演鄭保瑞昨到電台接受訪問時，大讚片中飾演「美猴王」孫悟空的城城今集演得更放，有更多「馬騮」的感覺。問到是否當時城城已婚？鄭保瑞稱城城演出時未結婚，但感覺已很不同，又知他每次拍攝都要化幾小時妝，再拍八小時，拍完後再花一小時落妝，有時見到城城按捺情緒很辛苦，故也加快拍攝速度。

　　講到有份參演「河神」一角的林志玲被埋沒大好身材，問到有傳言承旭和志玲剛復合，男方可有到片場探班？鄭保瑞即笑言言承旭沒來探班，不太覺見到他。

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