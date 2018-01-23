﻿唐詩詠封后 被窩心Fans感動落淚 王浩信稱帝 憶無錢埋單辛酸史

《萬千星輝頒獎典禮2017》前晚圓滿結束，一如以往，各藝人的Fans都會於電視城外守候，等偶像現身一齊慶祝。出爐視后唐詩詠、視帝王浩信都獲Fans送上香檳祝賀；詩詠一度被Fans感動到落淚，而王浩信昨日出席活動時，就大爆當年與朋友食完麵無錢畀的辛酸史。



出爐視后唐詩詠約凌晨二時離開電視城，守候多時的Fans即時大叫口號，更送上香檳及車厘子賀她憑「最佳女朋友Cherry」封后，令詩詠大感窩心，一度感觸落淚。詩詠其後在社交網分享短片，原來她在賽後相約「肯聽她呻又陪她瞓」的閨蜜田蕊妮及黃翠如返家吃外賣慶祝。不過，昨日有報道指詩詠能夠撼低同劇的大熱宣萱，是因為遲遲未續約的她在頒獎禮前已低調跟無線續約。



另外，詩詠首度封后，舊愛洪永城卻身在台灣工作，未能現場見證，但他仍然遙距力撐，並在社交網貼出和同事在酒店用盡方法上網收看頒獎禮直播影片，還把詩詠攞獎的珍貴一刻截圖，並留言：「你得咗啦，視后。」網民即時起哄要二人復合！



陳自瑤家中見證老公稱帝



三度提名終成功登上視帝寶座的王浩信，完騷後在電視城門外與守候的Fans開香檳慶祝。王浩信昨日出席活動時就笑言，攞獎前接下此工作，故未有加價。談到前晚太太陳自瑤沒跟女兒一同到場見證他封帝，王浩信解釋：「若太太到場定會搶了焦點，我又想囡囡現場見證爸爸努力的成績，所以由我媽媽帶女兒到場，亦不易被認出。」王浩信指太太在家中電視看到他攞獎都很開心，「返到屋企（和太太）大家都有傾幾句。（攬攬錫錫恭賀？）一定有。」他亦稱稍後會一家三口慶祝。



談到C君憶述當年二人同樣銀行存款只有雙位數，王浩信自爆曾與朋友食完芝士麵後發現沒有現金埋單，朋友說暫代他先付30多元，王浩信聞言卻發小脾氣拒絕，現在回想此事就覺得自己「好渣」，該段時間就約維持兩年，當時的他感到很無安全感！



何廣沛晒與朱晨麗合照



談到汪明荃在頒獎禮上的「山頭文化」言論，王浩信表示不太明白甚麼是「山頭文化」，但聽到要為藝人爭取加人工及休息時間就當然感到開心，至於藝人是否涉及高層鬥爭，他說：「我較著重公司對演員的配套及支持。」



此外，最受歡迎電視女角色得主蔡思貝，離開電視城時亦獲Fans送上香檳及蛋糕；最佳女配角得主朱晨麗亦有跟粉絲慶祝，她的緋聞男友何廣沛就在網上大晒兩人合照；飛躍進步男藝員得主楊明就獲女友莊思明，在家中準備魚蛋燒賣，甜蜜蜜慶祝！



本報記者