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﻿詩詠演《情敵》賀歲 化身劏房大王助手

2018-01-23 列印
■唐詩詠（右）在《我的情敵女婿》中一改《不懂撒嬌》中的苦情形象。
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由劉嘉玲、任達華及唐詩詠等主演，葉念琛執導的英皇賀歲喜劇《我的情敵女婿》將於2月15日上映，剛榮獲視后的唐詩詠，在戲中一改劇集《不懂撒嬌的女人》Cherry的苦情形象，飾演劏房大王任達華的得力助手，面對挑剔嚴厲的惡魔老闆，詩詠總有辦法滿足華哥的要求，展現機智幽默。詩詠初拍賀歲片立即傳來喜訊，榮登視后寶座，導演葉念琛第一時間致電道賀，她感謝葉導演的信任。

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