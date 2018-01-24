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﻿失落女配角無失望 ﻿陳敏之﻿﻿向女主角進發﻿

2018-01-24 列印
■陳敏之一講起囝囝就好興奮。
■一眾索媽出席奶粉活動。
■名模Cara G.帶埋囡囡出席，Kathy忍唔住搣小朋友面珠。
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　　昨日，一眾索媽陳敏之、周汶錡、楊洛婷、Cara G.及鄭麗莎出席奶粉品牌活動。敏之透露一歲多嘅囝囝雷子樂手長腳長是大碼BB，仲話就算工作幾辛苦，回家聽到正牙牙學語嘅囝囝叫媽媽就疲勞盡消。

　　談到「女配角」輸畀朱晨麗，敏之無失望並直言支持「大小姐」林淑敏。她說：「我應該要向『女主角』進發。」但對於《溏心風暴3》一個獎都無就相當失落。

　　周汶錡就透露農曆新年會去法國滑雪：「因為上年大肚無去，今次會帶埋兩個仔去，老公會親自教大仔滑雪，應該學幾日就可以實戰，細仔就玩吓雪。」另外Kathy好環保，接收朋友的兒童滑雪裝備。問到情人節如何慶祝？她說：「未諗，應該會食餐飯，二人世界一定要。」

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