  • 2018年1月24日 星期三
  • 17º
  • 81%
熱門： 奧斯卡禽流感梁漢文浸大養殖場

日報新聞 > 娛樂

﻿蕭芳芳籲救救孩子　仙姐青霞響應做俠士

2018-01-24 列印
■芳芳姐的千字文感動了仙姐。
■青霞響應計劃，手持「俠士帖」拍照上載至社交平台。
Previous Next

　　護苗基金會長蕭芳芳去年親筆撰寫千字文及親自邀請各方好友成為「護苗俠士」，齊阻止侵犯者對兒童進行種種惡行，救救孩子，感動白雪仙及林青霞響應加盟。

　　芳芳姐對於仙姐和青霞姐加盟好感恩：「當收到仙姐和青霞手執『俠士帖』照片時，真的開心得差點昏倒。守護兒童免受性侵犯是我們每個成年人的職責和任務，今次『護苗俠士聯盟』正好能以香港為起步點，希望這份『俠士精神』能傳遍整個亞洲，甚至國際。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd