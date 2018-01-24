﻿《忘形水》攬13奧斯卡提名 ﻿加利法蘭絲大熱爭帝后﻿

全球矚目影壇盛事、第90屆奧斯卡頒獎典禮昨晚公佈各獎提名名單，《忘形水》囊括最多、13獎提名，搶盡風頭；早已於多個影壇頒獎稱帝封后的加利奧文和法蘭絲麥杜文，亦以大熱姿態，獲提名問鼎影帝影后寶座！本報記者



第90屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間3月5日，於美國洛杉磯舉行，今屆24個獎項提名名單昨晚出爐。大會找來Andy Serkis和Tiffany Haddish宣讀提名名單，並由楊紫瓊、「神奇女俠」姬嘉鐸、《狂野時速》系列女星米雪洛迪古絲等拍片介紹各獎。《忘形水》獲13項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男、女配角等獎項，並跟《廣告牌殺人事件》、《黑暗對峙》、《鄧寇克大行動》、《訪‧嚇》等角逐最佳電影大獎。



今屆影帝影后競爭激烈，金球影帝加利奧文繼2011年後，今年憑《黑暗對峙》大熱入圍影帝，更有望首奪奧斯卡影帝殊榮，其對手包括有《以你的名字呼喚我》的22歲男星添麥菲查洛美、《霓裳魅影》的丹尼爾戴路易斯、《訪‧嚇》的Daniel Kaluuya和《Roman J. Israel, Esq.》的丹素華盛頓，而身陷性騷擾醜聞的《荷里活爛片王》金球影帝占士法蘭高，則無緣爭影帝小金人。



影后提名方面，金球影后《廣告牌殺人事件》的法蘭絲麥杜文和《不得鳥小姐》的茜爾莎羅倫順利入圍，《忘形水》的莎莉荷堅絲、《冰之驕女》的瑪歌羅比和《戰雲密報》梅麗史翠普亦有份爭后，這次亦是梅姨第21次入圍影后獎！







