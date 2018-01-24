﻿涉酒駕撞欄被捕獲保釋 梁漢文發聲明認錯：絕不逃避責任

一向嗜杯中物、過往多次醉後失儀的歌手梁漢文，昨凌晨駕駛平治房車途經中區半山時，失控撞欄。梁漢文無受傷，惟酒精呼氣測試逾100微克，超標逾3倍，涉嫌酒後駕駛被捕，後獲准保釋候查。傍晚梁漢文發表聲明，向外界致歉，稱不會逃避責任。



現年46歲的梁漢文（梁炳）昨日凌晨近2時，駕駛其平治房車，沿中區半山花園道行駛，當右轉羅便臣道時突然失控，掃毀花園台對開約兩米長鐵欄，並剷上路旁石壆始停下。房車左邊車頭毀爛，安全氣袋彈出，梁炳幸無受傷。



警員到場後替梁炳進行酒精呼氣測試，驗出酒精含量逾100微克，超過法定標準22微克逾3.5倍，遂以涉嫌酒後駕駛將他拘捕，肇事房車則拖走待驗。房車於2014年以投資公司名義首次登記，車價近50萬元，梁漢文的胞弟為公司董事。



見記者拍照手機遮面



梁炳後獲准保釋候查，須於下月中向警方報到；到清晨近5時，身穿黑衣、牛仔褲、戴黑色冷帽及太陽眼鏡的他，電召的士離開中區警署。坐在的士後座以手機與人通話的梁炳，當發現有記者等候及拍攝時，連忙以手機遮面及低頭躲避。



梁漢文於80年代參加第8屆新秀歌唱大賽加入娛樂圈，灌錄過多張唱片及作曲，獲頒本地雙白金唱片及不少音樂獎項。除了歌手身份外，他亦拍攝過不少電視劇及主持節目，他有份參演的電視劇《無間道》前晚首播，他在劇中飾演警察卧底角色「五折」，首集便遭揭破身份招來殺身之禍，遭人從工廈天台推落樓慘死。



昨日傍晚，梁炳發聲明認錯，表示「我，梁漢文在此向各界朋友鄭重道歉，為昨晚2018年1月23日凌晨時份之酒精超標過失，深切反省。就這次過失，為年輕人立下壞榜樣，我真誠悔疚。我已經開始與律師處理認罪事宜。在此，我承諾會以尊重法律的原則，向法庭及各界朋友坦白交代，絕對不會逃避責任。感激所有關心我的朋友，再次說聲：『對不起！』」



日前駕出事座駕極速食麵



日前本報記者拍得梁炳駕駛昨日撞毀的平治現身中環士丹利街，只見他泊好車後立即急步往附近的米芝蓮食店沾仔記食麵，由坐低、Order到食完麵，梁漢文只用咗10分鐘，極速將成碗麵「倒」落肚，食完後又急急腳埋單走人，攞車離開，全程「滾水淥腳」甚匆忙！



本報記者



