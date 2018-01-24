﻿鄭中基醉鬧客機被扑穿頭

在娛樂圈因飲酒出事的大有人在，其中最經典的可算是鄭中基，他在2000年2月16日，乘搭長榮客機由美國洛杉磯飛往台北，途中因醉酒鬧事，更襲擊空姐及副機長，最後由機長用電筒扑穿頭制服，客機需緊急降落美國阿拉斯加首府Anchorage；鄭中基被FBI拘捕，隨後被Anchorage聯邦法院判罰2,500美元（約19,500港元）兼留案底。但事件未有令鄭中基覺悟，他在01年於司徒拔道與一的士相撞後，被驗出酒精超標，被罰停牌半年及罰款5,000元。



影帝梁家輝分別在02年及05年被發現酒後駕駛，02年被罰款12,000元，停牌18個月並留案底；至於05年一案則被判入獄兩個月，緩刑3年、停牌3年兼罰款10,000元。另外，蔡一傑、李治廷、周家蔚、盧頌之及羅鈞滿等都因為酒後駕駛被檢控，除了罰款及停牌外，亦要接受駕駛改進課程。資料圖片