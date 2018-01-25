  • 2018年1月25日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 娛樂

﻿「我的美麗星星汰遂」 河智苑留言悼念弟弟

2018-01-25 列印
■河智苑公開與弟弟的黑白合照，並留言哀悼。
■Key公開了與鐘鉉在錄音室的片段。
■Key與鐘鉉感情要好。
Previous Next

　　韓國女星河智苑的演員弟弟田汰遂本周日因抑鬱離世，家人前日已為田汰遂舉行非公開喪禮。昨日河智苑在社交網站首度為弟弟的死開腔，她公開與弟弟的黑白照，並寫上︰「閃亮的星星，生在綻放無盡光芒的世界上，我所愛的星星，希望這顆星星在世上比任何人幸福，得到眾人的愛，我愛你，我的美麗星星汰遂！」

　　另外，SM娛樂前日公開SHINee已故主音金鐘鉉的個人新專輯《Poet Artist》及主打曲《Shinin'》的MV，昨再公開新歌《Before Our Spring》MV。鐘鉉隊友Key亦公開與鐘鉉在錄音室的短片，他們正在討論新歌，Key細心聆聽鐘鉉的意見。圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd