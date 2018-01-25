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﻿宮澤里惠傳有咗下月嫁森田剛

2018-01-25 列印
■宮澤里惠日前現身時穿鬆身長裙被指已懷孕，最快下月嫁森田剛。網上圖片
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         44歲日本影后級人馬宮澤里惠最近被傳與38歲的尊尼組合V6成員森田剛好事近，昨日有日本娛樂網站爆出宮澤里惠疑再度懷孕，最快於下月20與森田剛奉子成婚，當日亦是森田剛的39歲生日。

　　宮澤里惠原定今年4月主演舞台劇，但去年11月在拍攝海報前突然辭演，知情人士透露她已懷孕。她日前出席日本奧斯卡頒獎禮記招時雖穿上高跟鞋，但就穿上鬆身裙，惹人懷疑。雙方事務所未有回應傳聞。宮澤里惠和森田剛前年因一同演出舞台劇日久生情，最近男方被指搬到女方的大廈同居。
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