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﻿拉隊上廣州 克勤唱好廣東歌

2018-01-25 列印
■泳兒翻唱經典歌，向王菲致敬。
■克勤到廣州出席音樂盛典。
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　　李克勤日前率領英皇歌手泳兒、洪卓立到廣州出席《2017粵語好聲音》音樂盛典，一齊唱好廣東歌！

　　當晚三人行紅地氈入場，雖然下着雨，但仍無阻Fans蜂擁到場爭睹偶像風采。克勤除了獻唱橫掃頒獎禮的金曲《失魂記》外，當唱到經典金曲《月半小夜曲》時，現場觀眾即興跟他大合唱，場面哄動。而泳兒就翻唱了王菲的《如風》向天后致敬，洪卓立則唱出陳奕迅的經典歌《明年今日》。此外，大會頒發「2017粵語好聲音新人王」給英皇歌手陳凱彤，她的歌曲《音樂大童》更獲「2017原創粵語優秀歌曲獎」。

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