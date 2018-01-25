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﻿莊思敏開酒吧　思明樂瞳撐場

2018-01-25 列印
■莊思敏（右二）獲思明（左）及樂瞳（右）等齊到賀。
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　　莊思敏投資7位數字（百萬元計）與朋友合資開酒吧，胞妹莊思明和好友樂瞳等現身撐場。

　　莊思敏表示01年在同一條街開過酒吧，因加租及處理業務辛苦才全線結業，如今希望3年開3間新店，並繼續拓展其他生意。談到她沒時間拍拖，她表示感情事要隨緣。

　　莊思明則戥男友楊明日前奪得飛躍進步男藝員獎開心，她指楊明本身冇信心，但她早已感覺到男友會得獎，所以傳短訊叫他準備謝詞。樂瞳去年推出的寫真集已賣斷市，她說仍考慮會否加印，並構思推出「加厚版」呢！

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