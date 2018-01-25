﻿朱晨麗膺女配角獎 自認未夠級數

朱晨麗、陳凱琳及龔嘉欣等昨日到嘉年華宣傳新劇《平安谷之詭谷傳說》，玩滑梯時眾女嚇得花容失色，場面搞笑！朱晨麗否認靠續約換取「最佳女配角」獎，皆因攞獎前已有很長約，「我也是投林淑敏，大家是教友會互相鼓勵，所以宣佈我得獎時也很驚訝，腦海一片空白。事實論資歷及輩份，我也未到這個級數。」



談到緋聞男友何廣沛揚言若她沒有獎，便將自己的獎項送她，朱晨麗坦言感到Sweet，但對方尚未約她慶祝，更笑指他欠自己數餐飯，連生日飯也未食，要看他何時表態。至於陳凱琳直認日前與男友鄭嘉穎凌晨逛超巿，但否認同居，只是買零食上男友家看戲。笑問網友估計二人是買「安全用品」，她狂笑否認，並謂二人已相約留港過情人節。



