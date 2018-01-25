談到緋聞男友何廣沛揚言若她沒有獎，便將自己的獎項送她，朱晨麗坦言感到Sweet，但對方尚未約她慶祝，更笑指他欠自己數餐飯，連生日飯也未食，要看他何時表態。至於陳凱琳直認日前與男友鄭嘉穎凌晨逛超巿，但否認同居，只是買零食上男友家看戲。笑問網友估計二人是買「安全用品」，她狂笑否認，並謂二人已相約留港過情人節。
朱晨麗膺女配角獎 自認未夠級數
談到緋聞男友何廣沛揚言若她沒有獎，便將自己的獎項送她，朱晨麗坦言感到Sweet，但對方尚未約她慶祝，更笑指他欠自己數餐飯，連生日飯也未食，要看他何時表態。至於陳凱琳直認日前與男友鄭嘉穎凌晨逛超巿，但否認同居，只是買零食上男友家看戲。笑問網友估計二人是買「安全用品」，她狂笑否認，並謂二人已相約留港過情人節。
港婦台北隆胸亡 名診所四醫護被捕
女士為了變靚，可以去到幾盡？一名五十二歲港婦遠赴台灣著名醫學美容診所「嘉仕美」，豪花逾十五萬港元接受「自體脂肪隆乳手術」，期間突然呼吸及心跳停頓，送院不治。當地警方拘捕負責醫生、麻醉師及兩名護士，調查...
2018-01-25
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防外國極端主義滲透 新疆邊境將建「長城」
據內地官媒報道，新疆維吾爾自治區據悉將加強邊境管制措施，在長達五千七百公里的邊境建立「長城」，防止外國極端主義、分裂主義和恐怖主義滲透，說法與中國領導人習近平的主張相呼應。 英文《中國日報》報道，新疆維吾爾自治區主席雪克來提．扎克爾星期一在第十三屆人民代表大會第一次會議發表政府工作報告時，表示：「我們將盡最大努力在社會保障管理上不留空白和盲點，確保關鍵領域維持絕對安全。」雪克來提．扎克爾並表示，將加強重點地區和邊境地區的安全保衞措施，加強網絡管理，維護新疆社會穩定。他表示，將進一步運用科技加強一線邊防管理，改善邊境地區的基礎設施，例如改善道路條件。 新疆邊境共與八個國家接壤...
2018-01-25
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蘋果HomePod 周五有得預訂喇﹗
千呼萬喚始出來！蘋果公司在延後數月推出智能擴音器HomePod後，終於確定HomePod將於本周五（二十六日）開始接受預訂，下月九日上市。首批Homepod只在英美推出，香港的蘋果迷仍然要等待。 HomePod定價三百四十九美元（二千七百二十三港元）起，是首部結合了智能助理Siri的無線擴音器，搭載A8處理晶片、高震幅的低音喇叭與訂製播放器，底部有七個號角色高音波束成形揚聲器陣列，每個都可單獨驅動，還有六個麥克風陣列可以揚聲降噪，並具備空間感知技術，調整音場的正確方向，來強化播音效果。根據蘋果二十四日的公佈，首批HomePod只在美國、英國和澳洲發售，春季再在法國及德國推出...
2018-01-25
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華懋逾31億奪安達臣道住宅地
市場矚目的觀塘安達臣道首幅住宅官地，招標結果於昨日公佈，由華懋以31.128億元奪得，每方呎樓面地價12003元，料成區內新指標。發展商指，地價參考啟德的價錢，主打2至3房，吸納家庭客源。 樓面呎價1...
2018-01-25
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三桶油共獻66點 恒指升破三萬三
港股勢如破竹，計及昨日升幅已連漲7日，恒指先升後跌，午後呈「V形」反彈重拾升勢，更一度升穿33000點關口，石油石化股接力成為升市功臣，中資三桶油表現突出，中石化（386）、中石油（857）和中海油（883）升幅由3.1%至5.3%，合共貢獻恒指66點。雖然恒指收市未能突破33000點，但亦以接近高位收市，收報32958點，升27點。 恒指低開23點，早段走勢反覆，一度跌202點，至全日低位32728點，恒指見低位後，跌幅逐步收窄，午後進一步收復失地，更愈升愈有，最多曾漲88點，高見33018點，再創歷史新高，惟臨近收市略為回落，收報32958點，升27點，大市成交...
2018-01-25
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巴塞打吡送舊迎新 餞別鐵衞
未到農曆新年，巴塞隆拿已去舊迎新！該隊周三證實馬斯真蘭奴轉戰中超，同時周四西班牙盃八強次回合主場迎戰同市死敵愛斯賓奴，有新援菲臘比古天奴可望傷瘉候命，加上大勇的美斯及蘇亞雷斯有力扭轉敗局，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。（香港時間周五凌晨4:30開賽） 巴塞周三宣佈三十三歲守將馬斯真蘭奴改投河北華夏幸福，據報轉會費為五百五十萬歐羅（約五千三百萬港元），並在當晚為這名效力七季半的老臣子舉行歡送儀式。去舊迎新，古天奴上周六隨一隊操練後，今晚有望處子登場。 除了古天奴，美斯及蘇亞雷斯近況同樣大勇。美斯今年各戰線已獨取六球四助攻，「哨牙蘇」連續七場西甲均有進帳。雖然巴塞上場西甲...
2018-01-25
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減大耗油 新版S500豪情直六
平治新改良版S500Facelift亮點是一副全新3公升直六Mild Hybrid引擎，同時具備電動增壓器、傳統Turbo，還有一組48V電能系統連電動馬達，勁度可媲美以前V8機器，耗油量則大減逾兩成...
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走出陰霾 做幸福人妻 37歲陳文媛現「龍躉」槽肥等生
38歲嘅陳文媛(BoBo)，08年受前度陳冠希「閃卡事件」所累，原本退出娛圈等嫁金融才俊金紫耀，最終分手收場。好在其後變身「金融之花」嘅BoBo喺教會邂逅真愛—四眼男教友，前年尾二人低調拉埋天窗。有老...
2018-01-25
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社論——私養珍禽異獸 自陷險境
多個部門聯手偵破八鄉隱蔽農莊，揭發內裏飼養多種珍禽異獸，種類繁多，尤勝動物園，初步點算動物數目逾千，不少是受法例保護或瀕危的物種，警方拘捕農莊主人和職員，疑有人借營運動物善終服務為名，實私下繁殖動物，究竟違反甚麼條例？有待當局查個水落石出，案件反映本港或存在地下動物販賣市場，情況令人憂慮。 近年愛護動物意識高漲，除了體現保護動物外，也彰顯一個地區的關愛生命。本港保護動物的條例眾多，由出入口管制、檢疫、買賣、飼養、防止虐待、保障公眾健康等各方面，均有清晰條文管制，違者輕則罰款，重則或被監禁，但仍有人鋌而走險，自行從外地偷運小動物回港，作為寵物；亦有不法集團，有組織地從外地輸入...
2018-01-25
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順理成章——三大倉 今非昔比
今個馬季快將完成一半賽期，練馬師成績榜目前由蔡約翰居榜首，未計昨晚賽果，他現時累積三十九場頭馬，而排第二位的羅富全有三十三場，仍未至於被拋離太遠。筆者當然希望兩人的頭馬差距不會太大，一直保持一個較為緊湊的局面到季尾，即使冠軍練馬師寶座由蔡約翰蟬聯，但羅富全只要最終可保住亞席，相信仍會備受讚賞，畢竟他是首季開倉而已。 另一方面，昔日常位列前四名內的告東尼、方嘉柏及大摩，目前竟然在中下游掙扎，如此局面實在教人意外。看告東尼的亞軍數目遠高於頭馬，便知道是頻頻出擊遇伏，這也可能跟他欠缺一位固定而功課交得準的騎師有關。 至於方嘉柏近季的出擊模式有變，以往他上名率頗高，而且谷草一向是主...
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