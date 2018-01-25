﻿走出陰霾 做幸福人妻 37歲陳文媛現「龍躉」槽肥等生

38歲嘅陳文媛(BoBo)，08年受前度陳冠希「閃卡事件」所累，原本退出娛圈等嫁金融才俊金紫耀，最終分手收場。好在其後變身「金融之花」嘅BoBo喺教會邂逅真愛—四眼男教友，前年尾二人低調拉埋天窗。有老公勁錫，BoBo走出過往陰霾，開心發福。日前晚上，本報喺尖沙咀發現BoBo與親友喺酒家廂房歎壽宴，離開時，身穿波鞋緊身褲嘅人妻全身圓潤，仲驚現「大龍躉」，唔知BoBo係咪想槽肥Ready生仔，幫圈外老公開枝散葉呢！



「閃卡事件」搞到好多受害女藝人心慌慌失晒蹤，其中近年轉行做咗金融嘅陳文媛亦努力忘記傷痛，有指佢學投資靠自己，被舊愛金紫耀老闆、有細價股股神之稱嘅莊友堅賞識，做咗佢身邊大紅人。揸Benz跑、有層逾約六百萬杏花邨五百呎單位揸手嘅小富婆BoBo 16年尾秘嫁細三年、貌似「高瘦版白只」嘅平凡打工仔，樂做平凡人妻。



有樓揸Benz跑



早前被追訪、強調自己唔係呢個圈嘅BoBo，日前晚上7時許相約家人去尖沙咀百樂門宴會廳同嫲嫲食壽宴。化淡妝嘅人妻keep住多年嚟招牌短髮，皮膚白滑仲好省鏡。不過身材就大走樣，唔知係咪因為四眼老公錫到燶谷肥愛妻，以前紙板身材嘅BoBo明顯脹咗，手腳厚肉，連個hip都變咗「豪華臀」囉！見BoBo一家人有老有嫩，訂咗間房食6千7百蚊最貴嘅百囍宴套餐，有龍蝦、大排翅、原隻鮑魚和大星斑等，食得幾豪！逗留至約十時許，孫女BoBo畀錢找數，其夫先行拎嘢落樓，未幾BoBo等人陸續步出，一家人傾多幾句就四散。記者上前採訪，人妻初時笑笑口友善回答：「同嫲嫲食生日飯呀！」再問佢舊愛Edison已為人父，有無恭喜對方及聯絡？BoBo一直詐聽唔到，細心扶嫲嫲上車，再開車走人。







採訪 : 李維隆、李權威