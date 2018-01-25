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﻿婚前撻Ｑ

2018-01-25 列印
■二人拍拖十年，15年分手。
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06年退出娛圈嘅BoBo，當年和金融才俊金紫耀拍拖，更一度傳出婚訊，惜爆出閃卡事件後，二人避走美國三藩市，並將婚期無限期押後。一年後，BoBo與男友一同返港，生活極低調，惜仍分手收場。
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