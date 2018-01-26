﻿同漢洋登台當聚舊 ﻿小雪﻿﻿希望﻿﻿年內派新歌﻿

早前在韓國跟15年已註冊的韓籍丈夫Robin Cheung補辦婚禮的小雪（蔡雪敏），最近帶了子女返港探親，老友漢洋不放過機會安排她上電視兼接受訪問，小雪承認子女漸大，可多接工作，更期待再跟漢洋合唱，兩人也有意在年內製作新歌。談到近況，小雪透露子女雖跟現任丈夫沒血緣，但關係極佳，跟親父已沒聯絡，但她不會恨兩任前夫，反而感激他們令她賺了一對孝順兼懂事的寶貝。 採訪：杜淑霞



攝影：謝民光 髮型：Heidi Lee@Heidi-Makeup.com 場地：The AIR（The ONE）



這天見小雪明顯飽滿，神采飛揚，好一個幸福太太樣出晒嚟，原來她15年移民澳洲時，只得39kg（約86磅），現升到45kg（99磅），她坦承心境決定狀態，「嗰時真係好徬徨，啱啱再離婚，唔知前路係點㗎！」幸好有13歲長女Ronni和9歲的兒子Rocco作為精神支柱，「佢哋真係好乖好懂事，特別係阿女佢真係好孝順，記得自己低潮期，試過食食吓飯一手掃晒啲嘢落地就走咗入房，阿女一句聲都冇出，就幫我抹乾淨晒，見到真係好感動。」她強調縱然兩任前夫沒負上應有責任，對子女不聞不問，她亦沒恨過他們，「阿女從來都唔使我畀錢學嘢，游水、彈琴同跳舞都係自學，真係好生性。所以我要多謝佢哋令我有對咁孝順嘅仔女，佢哋就冇乜福氣啦！老咗佢哋或者先知道，其實親情真係用錢買唔到㗎！」



計劃多返港工作



跟小雪初出道便認識的漢洋，一直有跟老友保持聯絡，「我知佢返嚟，問佢『你仲出唔出嚟玩㗎？』佢話玩咁就出啦！」



漢洋安排小雪上《Big Boys Club》和《流行經典50年》，之後還計劃推出新歌，小雪說：「以前小朋友細真係返唔到嚟，依然佢哋一年有4個學期，中間放兩三個星期，有適合工作可以做。漢洋話再合唱梗係好，o依家心態真係唔同晒，我覺得登台唱歌好似同朋友聚舊，冇晒以前嘅壓力，所以有機會會多啲返嚟同大家見面，希望真係可以今年內有新歌畀大家聽啦！」



