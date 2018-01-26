﻿為撐王貽興劉翁大犧牲 ﻿陳國邦羅敏莊﻿嗌大交﻿

由王貽興編劇與劉翁聯合導演的ViuTV新劇《VR驅魔人》，早前邀請陳國邦和羅敏莊（Mimi）夫妻檔參與演出，兩人在劇中更是首次合演夫妻，自然更有默契。雖然兩人跟王貽興不算太熟絡，但覺得故事相當貼地，應該要支持，而為了角色，平日恩愛到爆未嗌過大交的他們，演繹不和夫妻時，更要不時嗌晒大交。 撰文：杜淑霞 攝影：梁志明



為了慳錢身為該劇製作人的王貽興和劉翁都身兼主角，他們演的作家「阿黃」和攝影師「Sunny」用VR虛擬技術搞咗App替人驅魔捉鬼，籌備資金實現開戲夢。而他們亦搵來不少好友演出，更由王貽興親自聯絡，「好彩大部份都好幫手，好似（錢）小豪哥雖然唔識我，但係佢記得我以前寫過佢嘅影評，加上個劇本佢好鍾意都肯幫手。而今次阿邦同Mimi都一樣好幫手，佢哋睇完劇本都肯嚟演。」而首次執導劇集的劉翁就認為是難得新嘗試，「真係無諗過同王貽興主持《書到用時》，再一齊搞劇集，雖然係辛苦，但係難得搵到個人咁夾。」



嗌交純靠演技



劇中演一對怪獸家長的阿邦和Mimi，為了自殺兒子互相推卸責任搞到夫妻關係極差，當日就拍他們一場嗌晒大交的戲份，鏡頭外兩人繼續攬住好鬼恩愛，但鏡頭前他們就拗到火紅火綠。他們都笑指將第一次畀了王貽興和劉翁，「我哋係第一次演夫妻，又要做怪獸家長，仲要係嗌大交，平日我哋真係好少嗌交㗎！」



劇本夠貼地



阿邦稱雖然跟王貽興不熟，但很欣賞他才華，而且劇本好貼地值得支持，「我哋睇新聞都成日睇到，雖然我哋唔係怪獸家長，但係好明白呢個社會問題，真係好嚴重。」Mimi就笑言因有段日子無拍劇確實有點緊張，「有幾年冇拍劇，對住老公做戲都會緊張㗎！我尋晚仲要求佢陪我對稿O添！我哋平日真係唔嗌交，今次真係純靠演技㗎！哈哈！」



