﻿被洪卓立踢爆好事近 小肥反爆黎美言玩地下情

近年小肥（徐智勇）好有事業心，去年做完10個《睡前服》網上live show後，即將推出《睡前服．喜愛夢遊》唱片，同時，分別在2月11日於澳門威尼斯人金光綜藝館舉行《小肥不再孤單演唱會》，及4月19至20日於旺角麥花臣球場舉行兩場小肥《談情一世》音樂會Featuring雷柏熹演唱會，工作做到冇停手。不過，老友洪卓立竟然推算朋友堆中，下個「老襯」應該是他！對被指好事近，小肥急急否認，情急下仲誤爆黎美言（Winkie）玩地下情，好搞笑。 採訪：方騫平 髮型：Bowie@Fifth Salon 化妝：Yen Lai 鞋履：Palladium 形象：Patrick Ho



被喻為樂壇滄海遺珠的小肥早於4年前已在澳門SKY21舉行過演唱會，他表示過去一年最大的project係進行《睡前服》網上live show，其間每月完成及發佈一首新歌，而每首歌風格及內容都跟以往作品有好大分別，《小肥不再孤單演唱會》係《睡前服》網上live show的放大版，希望大家能看到小肥這幾年來的轉變！今次演出將會唱晒新歌及經典歌，包括《寵物》及大家追債咁追的《時光機》。問到表演嘉賓方面，他只給予貼士：「呢個嘉賓好有驚喜，佢係靚聲女前輩，有醫生外表！到時我同觀眾都係病人，等佢嚟『醫病』！」他又打算邀請老友陳柏宇及洪卓立等捧場見證成果，當然唔少得在工作上力挺他的「恩人」黃柏高及工作partner小霖（棋人娛樂鍾楚霖），尤以小霖在經濟上令他無後顧之憂。至於4月的《談情一世》音樂會則以唱情歌為主。



對於洪卓立揚言下個公佈婚訊的老友應該係小肥！為此，小肥一臉愕然回應：「死人洪卓立嚇我一跳，佢黐線，癲咗！我肯定機會唔大……我反而覺得hotcha嘅Winkie會跑出，（但佢唔認有男友喎！） 佢冇嘅咩？我估㗎咋……佢有男朋友，嗰個咪係我囉，所以佢梗係唔認得啦！我冇諗喺演唱會發表愛的宣言，呢啲要順其自然。」



