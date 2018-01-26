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﻿薛凱琪古堡開P 豪飲加料蠍子酒

2018-01-26 列印
■Fiona從天而降，搞鬼又惹笑！
■左起 : 陳意涵、薛凱琪、張鈞甯競飲加料大補酒。
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　　薛凱琪、張鈞甯和陳意涵主演的新電影《閨蜜2之單挑越南黑幫》將於3‧8婦女節上映。

　　《閨蜜2》講述希汶（陳意涵飾）結婚，兩位閨蜜薛凱琪與張鈞甯，特別為她準備了一場瘋狂越南之旅！到達越南後，三女被邀到古堡出席派對，其間參與啤酒競飲大賽，要膽粗粗飲蛇加蠍子的大補酒，展開婚前醉爆之旅。其後，三女又要惡鬥越南黑幫，被大批古惑仔包圍，面對敵方人多勢眾，三人以餐碟當「飛碟」，結果當然落荒而逃，笑料百出。

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