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﻿搞比賽撐保育海洋 陳蕊蕊操Fit落水

2018-01-26 列印
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　　陳蕊蕊（見圖）主演的電影《舞可能》前晚舉行首映場，邀得好友仙樂都、施熙瑜和黃澤鋒等捧場。她透露片中飾演一個出身自小康之家的女仔，參加女子組合追夢，並涉及被欺騙感情、爭仔及自殺戲份。　　蕊蕊續稱，近期忙於為所辦的學校籌備一個以海洋保育為主題的美人魚比賽，並邀得錢國偉和滕麗名幫忙。問到會否親自教授參賽者？她謙稱只能當主持，將聘請專業人士指導，自己也會從中偷師學習，現正努力打拳和做健身Keep fit，預咗會齊齊落水。

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