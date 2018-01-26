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﻿有意踩入影壇 辣模Celine講明唔行性感

2018-01-26 列印
■Celine在ig經常貼上性感相，除了泳衣，還有內衣照。資料圖片
■Celine去年已由模界，發展到樂壇推出歌曲《Sexy》。
■Celine來港時表示跟男友感情穩定，更有意兩年後結婚，而她在ig也不時貼合照放閃。
■Celine對香港印象非常好，希望將來會有更多演出機會。
■見到富有中國特色的揮春，Celine大讚好靚，仲即場學講「恭喜發財」。
■吊帶低胸款式，Celine試得最多。
■每試一件衫，Celine都會出嚟畀媽咪幫眼。
■此行Celine身兼經理人的媽咪都有同行，Shopping當然孖住出動。
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　　被喻為「最完美少女」、ig的追隨者直迫100萬、年僅20的美國邁阿密辣模Celine Farach，早前來港出席「Kingston at Fashion Walk慶祝派對」順道接受本報訪問，來港全程有阿媽陪到實的她，唔知係咪怕畀阿媽鬧，縱然她在ig放咗無數性感相，但依然堅稱無意做Sexy Icon，想拍電影的她仲話暫時唔敢拍性感戲O添！男士們係咪好失望呢！？撰文：杜淑霞

攝影：謝民光（專訪）、李維隆 服裝：D-Mop 場地：Strokes

　　知道香港有不少支持者，仲有不少是藝人身份，Celine都勁開心，但對港星不算太認識的的她，暫時講唔到想同邊個香港男星合作，「我之前真係未有機會睇港產片，都有嘗試喺網上搵資料，但係唔知正唔正確，等我了解多啲先，之後再同大家分享啦！」

  Celine在ig放滿性感相，身材出名好，她上次接受本報專訪也承認最自豪自家靚臀，不過今次見她明顯無咁放，唔知係咪同行有媽咪傍實有關。問到她被封為Sexy Icon，她竟然話唔太想做，而有意由模界、樂壇再踩入影壇的她，仲話：「我係想試吓拍戲，自己本身好鍾意作新嘗試，但係性感戲我暫時真係唔會試住，或者等我成熟啲再算啦！」問到有何角色好想試，Celine就話想做一些超級英雄角色，「因為會有超能力，好似神奇女俠咁都唔錯。」她更笑言現實生活有神力都唔錯，「女仔成日Shopping，大力啲攞嘢咪可以輕鬆啲囉！」

　　對於中國文化，Celine就相當好奇，要她即場學用廣東話講農曆新年祝賀說話，她就玩得相當開心，仲成功挑戰同本報讀者講：「恭喜發財！」來港前已事先張揚會順道血拼的她，本報發現她和媽咪果然趁住空檔去咗Kingston　shopping，她仲主力揀性感衫，每次試完都會相當尊重咁問媽咪意見，看來她此行真係滿載而歸喎！

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