﻿12歲囡囡唔黐阿媽 ﻿關詠荷﻿﻿閒逛生活快樂﻿

大台視帝視后出爐，網民對結果好有意見，討論區洗版再另開Post講足一日一夜，有人戥唐詩詠開心，亦有人覺得佢未夠班，但大部份人話希望馬明拎視帝，王浩信拎亦實至名歸，簡單嚟講，佢哋講晒。53歲，有個影帝老公同囡囡嘅關詠荷，97年憑《苗翠花》拎到視后，咁多年後你唔睇Wiki都唔記得佢拎過，差不多淡出娛樂圈嘅張太，閒時帶個女去行街買月曆，湊女生活好快樂。採訪︰張詠森



前日係張家輝及關詠荷嘅囡囡張童（Brittany）12歲生日，祝迷你家輝生日快樂。關詠荷自婚後就將精神投放喺家庭，拍劇咪搞，佢好努力教導個女，成日見到佢帶囡囡去書局睇書，從小教育愛讀書。



大個女自己行先



日前下午2點，張太又帶囡囡去太子大廈行街，此行張太目標係買坐枱月曆，見佢係咁揀，最後買咗以香港景作畫嘅月曆，盛惠$118。可能因為張童大個女，佢無以前咁黐實媽媽，各有各睇，離開時又唔會好似細個咁繞實媽媽手，囡囡行先，阿媽行後，不過都會等埋阿媽先上七人車。



