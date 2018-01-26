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﻿吳綺莉與卓林隔日聯絡

2018-01-26 列印
■吳綺莉獲蘇民峰指點寓所風水。
■卓林早前輟學，更離家與女友同居。資料圖片
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　　吳綺莉與堪輿學家蘇民峰昨日拍攝奇妙電視的新春節目，蘇師傅為吳綺莉的大埔寓所睇風水，直指其正門位置向東北會損財傷丁，建議她改由向西北的後門出入，便能旺丁旺財。他又指吳綺莉女兒卓林命格較寒，經常自覺缺乏父母關心，加上屬兔去年沖太歲才會是非不絕，進入狗年後便會太歲相合，生活漸見平穩及開心。

　　吳綺莉坦言正在學習如何與女兒溝通，母女隔日聯絡，亦歡迎她隨時回家吃飯。問到會否叫卓林帶另一半回家團年？她說：「女兒的每位朋友我也沒說過不接受，平時她帶朋友回家也OK，現在學會放手讓她體驗生活，因為每個年齡有不同的相處方法。」
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