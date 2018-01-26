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﻿驚聞猷亨徵婚 陳瀅：咁嚴重？

2018-01-26 列印
　　陳瀅（Jeannie）昨日出席護膚品牌活動，放了一個月大假的她，剛從溫哥華探親返港，Jeannie在當地去了滑雪，雖然膝蓋有受傷，但滑雪技術大躍進。問Jeannie有否結識型男？她說沒有，因大部份時間都是與家人和朋友一起，沒有艷遇。

　　談到舊愛何猷亨獲弟弟猷君幫手「徵婚」，Jeannie笑說：「咁嚴重？點徵婚？（佢話係單身。）我係單身，唔知佢係唔係。（有沒有復合機會？）暫時係朋友關係，間唔中有聯絡。」談到有否為好友蔡思貝「奪最受歡迎電視女角色」慶祝，她表示剛返港，稍後一眾好姊妹會與對方食飯慶祝。
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