﻿如願再懷第二胎 孫燕姿：已胖若兩人

39歲的孫燕姿與荷蘭籍老公納迪姆結婚近7年，育有5歲兒子「納小子」，去年已揚言有「造人」計劃，不久即傳出她有喜報道，惟多次被孫燕姿一方否認。近日網上流傳一張，有網民在新加坡街頭「捕獲」孫燕姿的合照，可見孫燕姿明顯肚凸凸，孕味甚濃。



孫燕姿昨於社交網分享自拍照，並留言：「是的，我已胖若兩人」，其所屬的唱片公司其後亦發聲明，開心宣佈孫燕姿再懷孕的喜訊，「經醫生確診，燕姿一家在可預見的2018年即將迎來新的成員，家人們很開心也很期待。」孫燕姿之後亦有轉發相關聲明，及再次留言：「謝謝大家的關心！」不少網民亦留言恭喜偶像如願再佗B呢！圖：網上圖片



