﻿普通話發音太標準 傅穎呻被劇組嫌棄

傅穎（Theresa）昨到大埔出席新春活動，並走到現場的桃花陣拍照，催旺桃花。問到新年願望是否想行桃花運？她笑言：「桃花運個個都想要，但我最希望年中無休地工作，反正另一半要來便來，哈哈！（媽咪催婚？）她每年的願望都是如此，但我會跟她說我隨時突然結婚呢，所以她也沒刻意介紹男生給我識。（接受閃婚？）OK呀，但那個人還未出現。」



Theresa近年專注在內地發展，她透露今年會留港過農曆年，因稍後會在香港和深圳拍攝一套內地劇，香港及內地演員各佔一半，還笑言：「我的角色要講港式普通話，劇組嫌我的普通話太標準，要再調校過呢！」



