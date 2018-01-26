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﻿孖吳嘉龍大馬開工 衛詩雅游水晒香肩

2018-01-26 列印
■衛詩雅趁放假暢泳。
■衛詩雅與吳嘉龍近日在大馬拍新片。
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　　衛詩雅（Michelle）近年在影圈密密參演多部電影，最近夥拍吳嘉龍在馬來西亞接拍新戲，老友鬼鬼的兩人平日不時相約食飯，昨日更趁休息一天，齊到泳池游水曬太陽，享受難得的假期，她更留言：「今日放假，我哋獨霸泳池。」

　　Michelle戴着黑超穿上大露背泳衣豪晒香肩，非常養眼！Michelle隨後再上載她游水的短片，不過其上水一刻披頭散髮，就被網民搞笑說：「女神破滅」呢！

圖：網上圖片

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