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﻿「偷食」後補鑊 一家溫馨合體 洪天明黐家做湊仔公

2018-01-26 列印
■兩歲半孻仔竟琋坐上輕便車仔表情豐富，好可愛跟實父親，天明推住乖仔行去會合太太。
■天明坦認「偷食」事件令老婆唔開心，當日一家合體又玩又食，家蔚開懷大笑。
■家蔚負責照顧孻子；黑衫天明就睇實大仔，拎個漢堡餵仔。
■家蔚喺boxing day和除夕貼全家福，溫馨放閃。
■早前有指湯盈盈三度有喜，人妻隨即否認話因太肥有誤會 ，仲話o依家照顧兩囡好吃力，未計劃再生。
■嘉樂嘅兩女玩到無晒電，行返ifc後，盈盈湊4歲半大女凱晴去如廁，抱住離開。
■嘉樂睇實兩歲幼女凱琪，等老婆去洗手間。
■周三(24日)，家蔚同班好姊妹盈盈、佘詩曼(後右)等提早食團年飯，天明都有同行。
■食飽後，天明在妻兒陪同下去睇電視，似想換個大TV。
■天明夫婦黐到實放閃。
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近年北上掘金嘅洪天明，上月被指喺上海背妻「偷食」，拖女返酒店。事後，洪太周家蔚大方表示對老公百分百信任，更力撐係一場誤會。有滿分愛妻開腔支持，近日天明難得放假在港將功補過，不時一家四口天倫樂，o氹番個好老婆囉！日前傍晚，天明又陪妻兒溫馨合體去中環玩嘉年華，之後再落ifc食漢堡薯條醫肚。見人夫落力湊仔，家蔚見丈夫做番個好人父，終於笑得開懷啦！

        洪天明於2012年與前香港小姐亞軍兼最上鏡小姐周家蔚結婚，婚後一直恩愛，並於13年及15年先後誕下兩名兒子洪大仁及洪竟琋，一家四口樂也融融，爺爺洪金寶亦老懷安慰。惜月前有報道指天明喺上海夜蒲，背住老婆偷嗒高妹，更手拖手返酒店。人夫形象插水，但家蔚好識做力撐老公，更連環於社交網上載一家四口溫馨合照，平息風波。

黐到實揀電視

  日前下午，天明做番family man陪妻兒天倫樂，仲搵埋好友錢嘉樂湯盈盈一家四口及圈外友人，三個家庭浩浩蕩蕩去AIA嘉年華玩餐飽。贏咗成袋公仔又玩足半日，嘉樂嘅兩名4歲和兩歲小公主「無晒電」，齊齊搵周公，兩夫婦就帶女兒取車先走，剩下天明一家和圈外友人去ifc開餐。此時，天明夫婦分頭行動，家蔚帶大仔和友人去餐廳叫嘢食；天明就推住黐身竟琋和工人去買嘢，買完嘢再行返餐廳會合老婆。天明夫婦又表現默契，各自照顧兒子，人父更細心拎包餵大仔食漢堡，愛妻睇見甜在心頭。醫飽個肚，天明和男友人行去睇電視，家蔚做跟得夫人帶仔陪睇，見本月28日5歲生日嘅大仔洪大仁好鬼馬，不時走近父親身邊團團轉，之後兩公婆又貼頭一齊揀，回復昔日溫馨場面。最後，家蔚行去連鎖店買咗袋頭痛藥和零食，就同友人道別離開。

採訪 : 張詠森

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