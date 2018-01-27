﻿「選美唔止睇身材」 34C雷莊𠒇迎戰38E楊筑晶

《2018國際中華小姐競選》16位候選佳麗昨日到大澳拍攝遊船河等外景鏡頭，大會亦公佈佳麗三圍數字。體重148磅的② 夏威夷佳麗楊筑晶（Crystal），三圍數字是38-27-38（吋），上圍和體重是眾佳麗之冠，楊筑晶笑道：「我胖吧！在美國我的身材還可以。我有做運動，肌肉較重。」她坦言未想過減肥，決賽當晚會令到自己更結實！談到於社交平台分享不少比堅尼照，楊筑晶大方透露自己上圍達E Cup，在美國屬很常見。



香港代表、擁34C上圍的③ 雷莊𠒇坦言，目標是躋身3甲。談到楊筑晶擁38E上圍，她說：「無問題㗎，每個人身材都唔同。選美唔單止睇身材，都會睇其他方面。」



