﻿帶摺枱醒獅遊日本 杜如風被海關查問

杜如風昨日出席她擔任主持的旅遊節目《關西攻略之新年番外篇》記者會，並以財神Look示眾，又大晒在日本搜購回港的大批福袋及即席寫揮春！因要在節目中舞師，拍攝大隊帶了兩隻醒獅及摺枱過海關時遭日本關員詢問，她笑言：「佢哋心諗：『呢班人去旅行竟然咁Crazy！』」



杜如風透露，她花了兩個月時間減了20磅，並說主要是靠做運動及食療，笑言再不減磅的話會「無得撈」，問到減磅後是否想有桃花運？她說：「日日都希望有，但近日無媾仔！」



