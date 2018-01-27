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﻿帶摺枱醒獅遊日本 杜如風被海關查問

2018-01-27 列印
■杜如風稱，《關》與森美的遊日節目難以比較。
■杜如風亦有在節目中舞獅，過年氣氛滿瀉！
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　　杜如風昨日出席她擔任主持的旅遊節目《關西攻略之新年番外篇》記者會，並以財神Look示眾，又大晒在日本搜購回港的大批福袋及即席寫揮春！因要在節目中舞師，拍攝大隊帶了兩隻醒獅及摺枱過海關時遭日本關員詢問，她笑言：「佢哋心諗：『呢班人去旅行竟然咁Crazy！』」

　　杜如風透露，她花了兩個月時間減了20磅，並說主要是靠做運動及食療，笑言再不減磅的話會「無得撈」，問到減磅後是否想有桃花運？她說：「日日都希望有，但近日無媾仔！」

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