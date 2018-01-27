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﻿袁偉豪拉隊大馬谷劇

2018-01-27 列印
■左起：袁偉豪、陳山聰、黃智雯及王君馨抵大馬宣傳TVB劇集。
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　　無線（TVB）藝員袁偉豪、黃智雯、陳山聰和王君馨，日前飛抵大馬出席首要媒體集團舉辦的電視節目巡禮2018，宣傳將於當地兩大免費頻道播出的TVB人氣劇集！

　　袁偉豪等四位紅星行程緊湊，連日在當地，馬不停蹄接受訪問及出席活動，甫抵機場旋即接受多個訪問，暢談工作近況，落力宣傳《城寨英雄》、《律政強人》及《潮流教主》等劇集，介紹飾演的角色及分享拍攝點滴，四人亦獲安排向與當地的廣告商、傳媒及電視業界朋友推介多套作品。他們亦不忘呼籲觀眾要留意播放時間，並與眾多廣告商人員合照留念。

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