﻿一支公行街 ﻿雷頌德﻿﻿喺舖頭玩兜圈﻿

雷頌德新聞唔多，最近期係講佢同老婆一齊受浸成為基督徒，一係出席一啲商業活動，唔太忙嘅佢會一支公去行街，睇吓佢最鍾意嘅潮流科技嘢。日前下晝兩點，Mark着住厚衫現身太古廣場，可能係厚衫影響又有可能佢真係富泰咗，離遠望阿Mark脹咗一個碼，見佢喺買科技嘢嘅Lifestyle舖頭入面一路兜圈一路講電話，兜足十幾分鐘先離開。 採訪：李維隆



提起雷頌德就會諗起黎明同陳慧琳，同埋好多首經典廣東歌，不過近年阿Mark嘅創作比較少，因為佢嘅大仔喺一年級時證實患上亞氏保加症(自閉症障礙)，所以阿Mark要花更多時間照顧。



對星戰模型有興趣



當日下午，有造型嘅Mark喺太古廣場行街，見佢先入Lifestyle Store，睇吓電話殼同叉電器，睇咗一陣已經係咁講電話同傳短訊，但佢做以上動作時Keep住喺間舖兜圈，兜足十幾分鐘先至停，然後行去金鐘廊，經過Log-On時駐足望住星戰嘅BB-8模型好耐，諗諗吓就行去食麵，快食半個鐘就離開。



